Новак: Россия продает нефть без дисконта и даже с премией

Российская нефть и нефтепродукты уходят на экспорт без скидки, а по некоторым направлениям — даже с премией. Об этом в кулуарах съезда РСПП в национальном центре «Россия» заявил ТАСС вице-премьер Александр Новак.

«Сегодня, когда есть дефицит на рынке, наши нефть, нефтепродукты востребованы, и, как мы видим, дисконты снизились, по отдельным направлениям теперь даже с премией», — сказал он.

При этом расходы на фрахт — плату за перевозку груза — выросли из-за ситуации на Ближнем Востоке. По словам вице-премьера, количество танкеров в мире, перевозящих нефть и нефтепродукты, сократилось из-за закупорки большого числа судов в Ормузском проливе. Конкуренция высокая, поэтому ставки увеличились.

«Что касается премии покупателей, непосредственных потребителей, от дисконта мы сегодня перешли либо к нулевому дисконту. Либо даже частично с премией», — добавил Новак.

Ранее вице-премьер также заявлял о необходимости в кратчайшие сроки принять меры для сдерживания роста цен на бензин в России.