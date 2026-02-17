В МИД рассказали, как Россия будет действовать на переговорах в Женеве

Российская делегация в Женеве будет действовать в рамках договоренностей, достигнутых на саммите США и России на Аляске. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» рассказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Наша делегация отправляется сегодня вечером туда, имея максимально четкие указания действовать в рамках, согласованных президентами в ходе их встречи в Анкоридже. Без этого успеха не достичь», — заявил Рябков.

По словам замминистра, на переговорах необходимо достигнуть того, чтобы договоренность носила устойчивый характер. Для этого необходимо затронуть вопросы, которые относятся к разряду первоисточников конфликта. Российская сторона приложит максимум усилий для достижения этих целей, подчеркнул Рябков.

Третий этап переговоров по урегулированию конфликта на Украине пройдет в Женеве 17–18 февраля. Делегация России прилетит в швейцарский город рано утром во вторник. Отбытие запланировано на вечер среды.