В МИД прокомментировали возвращение Антонова в Россию

Захарова: указ о возвращении посла Антонова в Россию выйдет в ближайшее время

В ближайшее время выйдет указ президента Владимира Путина в связи с возвращением в Россию посла в США Анатолия Антонова. Об этом РИА «Новости» сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Анатолий Иванович вернулся в Российскую Федерацию. В ближайшее время должен выйти соответствующий указ президента», — сказала она.

Захарова отметила, что комментарии по этому вопросу являются прерогативой администрации президента.

Антонов завершил работу в качестве посла России в Вашингтоне 5 октября, на следующий день он вернулся в Москву. Дипломат работал в Вашингтоне с 21 августа 2017 года.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что нового посла России в США назначат своевременно. Он подчеркнул, что смена главы российской дипмиссии в Вашингтоне не означает снижения уровня дипломатических отношений между двумя странами.