Анатолий Антонов завершил работу в качестве посла России в США, в ближайшее время дипломат вернется в Москву. Об этом ТАСС сообщили в российском дипломатическом ведомстве в Вашингтоне.

В посольстве отметили, что самолет с Антоновым на борту вылетает в 15:00 по местному времени (22:00 по московскому). Антонов работал в Вашингтоне на должности посла с 21 августа 2017 года.

Анатолию Антонову — 69 лет, в 1978 году он окончил МГИМО. Перед своей командировкой в США в качестве полномочного посла трудился на посту заместителя министра иностранных дел России.

После визита в США украинского президента Владимира Зеленского российский дипломат заявил, что что его выступление с трибуны ООН сравнимо с «заправским голливудским шоу».