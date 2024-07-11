РИА «Новости»: новый саммит по Украине может пройти в Саудовской Аравии

Новую конференцию по Украине могут организовать в Саудовской Аравии. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил информированный дипломатический источник в Турции.

«Саудовская Аравия — один из возможных вариантов. Но пока нет конкретики по срокам и месту», — заявил источник агентства.

Так собеседник прокомментировал сообщение о новом саммите по конфликту.

До этого глава МИД Венгрии Петер Сийярто сказал, что еще одну конференцию по Украине могут провести до конца 2024 года. Он также заявил, что, вероятно, встреча состоится в Саудовской Аравии. При этом она принесет положительные результаты, если там будут присутствовать российские представители.

Ранее журналистка Bloomberg Дженнифер Джейкобс заявила, что Украина хочет созвать новую конференцию по урегулированию конфликта. Руководство страны планирует это сделать до выборов президента в США.