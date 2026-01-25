В МИД напомнили о приглашении Трампа в Россию

Рябков подтвердил, что у Трампа есть приглашение посетить Россию

Президент США Дональд Трамп получил приглашение посетить Россию во время встречи в Анкоридже. Об этом сообщил в интервью ТАСС заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.

«Конечно, приглашение президенту Трампу посетить Российскую Федерацию в Анкоридже было сделано», — сказал он, комментируя высказывания президента России Владимира Путина, который по итогам переговоров предложил рассмотреть возможность проведения следующей встречи в Москве.

Вместе с тем Рябков подчеркнул, что дальше формального приглашения дело не продвинулось.

Замминистра отметил, что российская позиция в вопросе организации возможных контактов президентов остается неизменной: сначала должна быть проработана содержательная часть диалога, и только после этого обсуждается конкретная площадка для встречи.

В сентябре официальный представитель ведомства Мария Захарова также заявляла, что российская сторона ожидает президента США с ответным визитом. Она подчеркнула, что Путин говорил об этом по итогам саммита на Аляске и открыто пригласил американского лидера посетить Россию.