В МИД дали оценку «работе» лишенных аккредитации британских дипломатов

Дипломаты посольства Великобритании в Москве занимались нанесением ущерба российскому народу, их деятельность выходила за рамки венских конвенций. Об этом ТАСС заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Представитель министерства прокомментировала сообщение о прекращении аккредитации шести сотрудников посольства Великобритании в Москве. Это произошло после того, как ФСБ выявила в работе дипломатов признаки разведывательно-подрывной деятельности.

Захарова отметила, что разделяет выраженные ФСБ России оценки деятельности британских сотрудников.

«Но важнее всего то, что речь идет не только о формальной стороне вопроса и несоответствии заявленной деятельности, а о подобных акциях, нацеленных на нанесение ущерба нашему народу», — сказала она.

Ранее Захарова заявила, что британские специалисты проводили предварительную настройку полетных контролеров БПЛА для ВСУ. Украинские боевики потом применяли эти дроны для атаки на Ростовскую область.