Россия получила доказательства об участии британцев в атаке ВСУ на Ростовскую область

Захарова: у РФ есть данные об участии Британии в атаке ВСУ на Ростовскую область

В Великобритании проводили предварительную настройку полетных контролеров БПЛА, которые ВСУ применили для атаки на топливное хранилище в Каменском районе в Ростовской области. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова .

Дипломат указала на выявление новых фактов, которые свидетельствуют о глубокой вовлеченности британской стороны в подготовку и проведение Украиной терактов на российской территории.

Захарова отметила, что специалисты изучили электронные компоненты беспилотников, которые ВСУ применили в начале августа для атаки на ростовское топливохранилище.

«Удалось установить, что предварительная настройка полетных контролеров БПЛА осуществлялась на территории Британии в районе города Солсбери рядом со штаб-квартирой компании Callen-Lenz GB и в районе города Ньюпорт в Уэльсе в ангаре британской компании Safran Seats GB», — подчеркнула она.

Россия, добавила Захарова, рассматривает полученные факты как подтверждение поддержки, которую Британия оказывает террористическим методам борьбы киевского режима.

«Фактическое спонсирование и участие Британии в подготовке ударов по гражданской инфраструктуре и мирному населению нашей страны возлагает на Лондон наравне с его киевскими марионетками всю тяжесть ответственности за продолжающееся кровопролитие», — обратила внимание официальный представитель МИД.