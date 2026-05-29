В МЧС опровергли информацию о запрете использования телефонов на АЗС

МЧС России опровергло распространяющуюся в интернете информацию о якобы вводимом с 1 июня запрете на использование мобильных телефонов на автозаправочных станциях. Ведомство написало в «Максе» , что такие сведения не соответствуют действительности.

В МЧС подчеркнули, что действующие правила пожарной безопасности не содержат прямого запрета на использование мобильной связи на территории АЗС. В министерстве напомнили, что требования к эксплуатации автозаправочных станций регулируются Правилами противопожарного режима, утвержденными правительством, а также сводом правил по пожарной безопасности.

При этом в МЧС отдельно отметили, что вопрос о введении запрета на использование телефонов на заправках сейчас не рассматривают.

