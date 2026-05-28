Мособлдума в первом чтении приняла закон о штрафах за продажу бензина детям

В Подмосковье начнут штрафовать за продажу бензина и топлива детям. Ранее такую инициативу предложили в «Единой России». Она направлена на защиту несовершеннолетних от смертельных ДТП с участием питбайков.

Законопроект приняли в первом чтении на 137-м заседании Мособлдумы. Размеры штрафов будут составлять пять тысяч рублей для жителей, 50 тысяч рублей для должностных и 100 тысяч рублей для юридических лиц.

«По предложению „Единой России“ Московская областная Дума уже приняла закон об ограничении продажи несовершеннолетним горюче-смазочных материалов. Он вступит в силу с 1 сентября 2026 года. Теперь же мы рассматриваем вопрос о введении ответственности», — сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Ограничить продажу топлива детям предложили на круглом столе «Единой России», где обсуждался рост ДТП с участием питбайков. Этот вид транспорта продается как спортивный инвентарь. У питбайков нет фар, габаритов и поворотников, поэтому они не приспособлены для передвижения по дороге.

«Но при этом продажи этой техники растут, она стала легкодоступной для детей. Наша главная задача — защитить их жизнь и здоровье», — подчеркнул спикер Мособлдумы.

В законе сделали исключение для подростков, имеющих официальное право на управление мопедами или легкими мотоциклами. Продавец на АЗС будет обязан проверить документы и отказать в продаже топлива при любом сомнении в возрасте покупателя.