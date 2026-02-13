В ЛДПР назвали провокацией жалобы внебрачного сына Жириновского

Жалобы внебрачного сына Владимира Жириновского Олега Эйдельштейна на недопуск к партийным мероприятиям являются провокацией. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ЛДПР.

«Его цель — провокация, он приходит именно на те мероприятия, где всегда действует пропускной режим, при этом никогда не регистрируется, как это предусмотрено правилами площадок. У нас не проходной двор. Это вопросы безопасности», — пояснили в партии.

В ЛДПР отметили, что на международный форум «Жириновские чтения» действовала открытая регистрация. Ее без проблем прошли другие участники, включая иностранных гостей. Эйдельштейн же, по версии партии, неоднократно игнорировал правила входа и тем самым создавал информационные поводы.

На днях потомок экс-лидера ЛДПР пытался пройти на мероприятия партии, но его не пускали. Сам Эйдельштейн утверждал, что хочет участвовать в жизни партии как сын ее основателя.