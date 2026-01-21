В курской больнице тела умерших оставляли в коридорах вместо морга

Хинштейн поручил выделить помещение для умерших в горбольнице № 6

Трупы умерших оставляли в коридорах курской городской больницы № 6 из-за отсутствия в ней морга. Об этом заявил губернатор Курской области Александр Хинштейн в своем телеграм-канале после того, как выяснил причины происходящего.

Несмотря ни на что, он назвал ситуацию недопустимой, поскольку рядом ходят пациенты, а персонал разносит еду. Губернатор поручил тщательно разобраться в ситуации и принять меры.

«Сотрудница, которая их сфотографировала, рассказала журналистам, что подобное происходит нередко: в больнице нет морга, поэтому умерших на каталках оставляют в коридоре, завернутыми в полиэтилен», — написал глава региона.

Хинштейн распорядился обеспечить отдельное помещение для хранения тел уже к вечеру 21 января. Такое решение должно исключить повторение подобных случаев.

Ранее Хинштейн поручил провести проверку ситуации с самозахватом прибрежных территорий на Старооскольском водохранилище, в том числе местными депутатами.