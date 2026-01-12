Курских и белгородских депутатов заподозрили в самозахвате береговых полос

Губернатор Курской области Александр Хинштейн поручил провести проверку ситуации с самозахватом прибрежных территорий на Старооскольском водохранилище, в том числе местными депутатами. Об этом он сообщил на оперативном заседании областного правительства.

«Мы много говорили о самозахватах береговой полосы, доступа к воде в Курске, в близлежащих районах, на Сейме и Тускаре. Но ситуация имеет место и на Старооскольском водохранилище», — подчеркнул глава региона.

Хинштейн отметил, что прокуратура подготовила исковые заявления в суды. К работе подключатся сотрудники правового комитета и Минприроды.

По его словам, среди ограничивающих доступ к воде есть люди как из Курской, так и из Белгородской области, а также представители депутатского корпуса.

«Что называется, ничего личного», — добавил губернатор.

Ранее Хинштейн признал, что у него нет доверия к курским чиновникам.