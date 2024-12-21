Хинштейн навестил в больнице пострадавших от атаки ВСУ жителей Рыльска

В Курскую областную клиническую больницу направили на лечение 14 жителей Рыльска, пострадавших в результате ракетной атаки ВСУ. Об этом в своем Telegram-канале врио губернатора региона Александр Хинштейн.

Глава региона навестил пострадавших.

«Сейчас в больнице находится 14 рылян: слава Богу, почти у всех — повреждения незначительной тяжести, хотя люди пережили, конечно, тяжелейшие испытания», — написал он.

Хинштейн добавил, что был приятно впечатлен сплоченностью, единством и взаимовыручкой этих людей, поддерживающих друг друга в дни испытаний.

В числе пострадавших — девушка, находящаяся на девятом месяце беременности. Она сумела спастись, спрятавшись под машиной. И хотя у автомобиля осколками пробило бензобак, но он чудом не загорелся. При этом в соседней палате находятся владелец этой машины и ее 14-летний сын, которых посекло осколками.

Ранее Хинштейн сообщил, что курские власти выплатят семьям погибших при обстреле Рыльска со стороны украинских боевиков по 1,5 миллиона рублей. Пострадавшие жители получат от 300 до 600 тысяч рублей.