В Крыму открыли первое модульное отделение для экстренной помощи

Новое приемное отделение скорой помощи в Симферопольской городской клинической больнице № 7 почти на 90% оборудовано отечественной медицинской техникой. Об этом сообщила главный врач больницы Светлана Солдатенко на открытии новых модульных приемных отделений скорой помощи с участием президента России Владимира Путина.

«Мы открываем первое в Крыму модульное приемное отделение для оказания экстренной медицинской помощи жителям и гостям нашего курортного региона», — сказала Солдатенко.

Приемное отделение занимает около двух тысяч квадратных метров и может принять до 150 пациентов в день. Здесь внедрены современные методы взаимодействия между скорой помощью и стационаром.

Маршрутизация пациентов, внедрение и обновление стандартизированных алгоритмов работы помогут быстро оказать помощь в критических ситуациях, когда каждая секунда на счету. Отделение оснащено всем необходимым оборудованием для диагностики, противошоковых мероприятий и реанимации.

