В Кремле ждут от Армении пояснений из-за приезда Зеленского

Россия хотела бы получить от Армении разъяснения по поводу визита украинского президента Владимира Зеленского в Ереван. Об этом журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Конечно, наверное, ожидали бы все-таки каких-то разъяснений от Еревана», — сказал пресс-секретарь президента.

Песков также отметил, что Москва не понимает, почему из Армении звучат антироссийские высказывания. Особое недоумение, по его словам, вызывает то, что премьер-министр Никол Пашинян не пытается сбалансировать такие заявления своими выступлениями.

При этом в Кремле подчеркнули, что Россия не против развития Ереваном добрых отношений со всеми партнерами.

Ранее МИД России вызвал посла Армении в Москве Гургена Арсеняна из-за угроз со стороны Зеленского в адрес России, которые он произнес во время визита в Ереван.