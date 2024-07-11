В Кремле заявили о попытках Запада препятствовать контактам с Россией

Запад пытается препятствовать контактам с Россией, однако страны Глобального Юга склоняются к тому, чтобы их развивать. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в эфире Первого канала .

«Это, к сожалению, постоянная практика последних лет. Она имеет тенденцию к усугублению. Пытаются прервать, исключить любые контакты с нами представителей всех ветвей власти», — заявил он.

Однако, по его словам, страны Глобального Юга и в целом глобального большинства склоняются к необходимости развивать сотрудничество.

Ранее президент России Владимир Путин назвал методы, с помощью которых Запад пытается сохранить мировое доминирование.