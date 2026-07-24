В Кремле заявили, что США не смогли склонить к миру Украину, подстрекаемую Европой
Песков: США не смогли склонить к миру Киев, подстрекаемый Европой
Соединенные Штаты не смогли переломить украинцев, которых европейские страны подстрекают к продолжению конфликта, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Об этом сообщила ИС «Вести».
Песков подчеркнул, что Россия продолжает добиваться своих целей военными средствами.
«Да, это непредпочтительный путь, но в условиях отсутствия мирных перспектив мы будем идти до конца до полной победы», — добавил представитель Кремля.
Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров встретился с госсекретарем США Марко Рубио в Маниле. Он заявил американскому коллеге, что далее накачивать вооружениями Украину недопустимо.