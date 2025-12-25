В Кремле высказались о возможных сроках послания Путина Федеральному собранию

Президент Владимир Путин своевременно выступит с посланием Федеральному собранию. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его процитировали «Ведомости» .

Пресс-секретарь Путина уточнил, что в этом году послания главы государства не будет. Такое решение принял сам президент.

«Но оно состоится своевременно», — объяснил он.

Причину, по которой послания в этом году не будет, Песков не озвучил.

«После того как президент посчитает необходимым, оно состоится — и с точки зрения готовности содержания в первую очередь, и с точки зрения рабочего графика», — добавил он.

Каждый год глава государства обращается к Федеральному собранию с посланием о ситуации в стране, а также об основных направлениях внутренней и внешней политики.

Ранее Путин провел прямую линию, совмещенную с пресс-конференцией. Президент ответил на множество вопросов, часть из них качалась экономики, поддержки участников СВО и семейной политики.