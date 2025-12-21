Президент России Владимир Путин на прямой линии ответил на актуальные вопросы о ситуации в стране и в мире. За его словами следили не только на Западе, но и в Японии. О чем говорили аналитики и как на мнение «знатоков» отреагировали простые японцы?

Японский политолог и журналист Итие Исикава, эксперт и сотрудник Института оборонных исследований при минобороны страны Синдзи Хедо и профессор Университета Кэйо Митито Цуруока практически единодушно отметили жесткость заявлений российского лидера и раскритиковали его за это.

Выступление российского лидера обсудили в программе SHINSONews на телеканале BS Nippon Television, сообщило издание Yomiuri .

«Создалось такое впечатление, будто бы Владимир Путин призвал граждан страны подготовиться к дальнейшему продолжению боевых действий», — заявил Исикава.

Профессор Митито добавил, что Путин якобы попытался создать имидж «всезнающего лидера страны» во время прямой линии.

По словам Хедо, президент снова продемонстрировал всему миру жесткую и непримиримую позицию — возможно, с целью получить преимущество на мирных переговорах по урегулированию конфликта на Украине.

Россия — не царство зла

Читатели Yahoo высмеяли рассуждения «глубокомудрых» экспертов, заявив, что их мнение больше напоминает рассуждения младшеклассников. Они, как и западные СМИ, внушают миру, что Россия — «царство зла», не упоминая про преступления украинских неонацистов в Донбассе.

Один из комментаторов отметил, что послание Путина несет в себе скрытый смысл.

«Он одновременно транслирует своему народу чувство уверенности, стабильности и безопасности в будущем и при этом шлет отдельный сигнал международному сообществу», — сказал он.