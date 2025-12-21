«Хватит мазать Россию черной краской». Японцы вступились за Путина и обратились к миру
Президент России Владимир Путин на прямой линии ответил на актуальные вопросы о ситуации в стране и в мире. За его словами следили не только на Западе, но и в Японии. О чем говорили аналитики и как на мнение «знатоков» отреагировали простые японцы?
Жесткие заявления Путина
Выступление российского лидера обсудили в программе SHINSONews на телеканале BS Nippon Television, сообщило издание Yomiuri.
Японский политолог и журналист Итие Исикава, эксперт и сотрудник Института оборонных исследований при минобороны страны Синдзи Хедо и профессор Университета Кэйо Митито Цуруока практически единодушно отметили жесткость заявлений российского лидера и раскритиковали его за это.
«Создалось такое впечатление, будто бы Владимир Путин призвал граждан страны подготовиться к дальнейшему продолжению боевых действий», — заявил Исикава.
Профессор Митито добавил, что Путин якобы попытался создать имидж «всезнающего лидера страны» во время прямой линии.
По словам Хедо, президент снова продемонстрировал всему миру жесткую и непримиримую позицию — возможно, с целью получить преимущество на мирных переговорах по урегулированию конфликта на Украине.
Россия — не царство зла
Читатели Yahoo высмеяли рассуждения «глубокомудрых» экспертов, заявив, что их мнение больше напоминает рассуждения младшеклассников. Они, как и западные СМИ, внушают миру, что Россия — «царство зла», не упоминая про преступления украинских неонацистов в Донбассе.
Один из комментаторов отметил, что послание Путина несет в себе скрытый смысл.
«Он одновременно транслирует своему народу чувство уверенности, стабильности и безопасности в будущем и при этом шлет отдельный сигнал международному сообществу», — сказал он.
По его мнению, у России нет мотивации, чтобы согласиться на краткосрочные уступки на переговорах с Киевом — она уже «перестроила свои внутренние операции на военные рельсы». Зеленский же, как и раньше, «скачет по всей Европе», выпрашивая деньги, плетя интриги и заговоры.
Другой комментатор заявил, что понять причину украинского конфликта можно, если «смотреть немного дальше своего носа и оторваться от западных пропагандистских газет».
Пора бы всем запомнить, что финансирование Украины ведет в никуда и лишь продлевает этот конфликт.
Комментатор
«Пока мы не перестанем оголтело мазать Россию черной краской и представлять ее однозначным злом, ни одну проблему решить не получится», — резюмировал еще один комментатор.