В Кремле выразили надежду на политическую мудрость Армении

Песков: Россия рассчитывает, что Армения не пойдет по пути Украины

Армения является братским государством для России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами на площадке «Фестиваля новых медиа».

«Армения — это суверенная страна, которая сама выбирает приоритетные направления взаимодействия для нее. Для нас эта страна является нашим союзником, страной братской для нас», — передало слова представителя Кремля РИА «Новости».

Песков объяснил, что Армению и Россию объединяет очень глубокая история, а также оба государства связаны насыщенным настоящим. Российская сторона рассчитывает на политическую мудрость армянского руководства во взаимоотношениях с Западом и надеется, что оно не повторит путь Украины.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Евросоюз намерен распространить свое деструктивное влияние в Закавказье. Для этого ЕС передал Армении 10 миллионов евро на военную поддержку.