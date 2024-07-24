Евросоюз придумал план по распространению своего деструктивного влияния в Закавказье. Для реализации этой задумки он передал Армении 10 миллионов евро на поддержку вооруженных сил, заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Так называемый Европейский фонд мира это не про мир, это не про стабильность, это не про безопасность, это про войну, это про провоцирование стран, это про кровопролитие», — подчеркнула Захарова.

Ранее журналисты турецкого издания Cumhuriyet предположили, что Белый дом может с помощью Армении «навести смуту» у южных границ России. В издании указали, что американское руководство уже пыталось устроить аналогичную провокацию в Грузии. Также обозреватели напомнили о «новом стратегическом этапе» в отношениях между США и Арменией.