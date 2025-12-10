В Кремле встретились президенты России и Индонезии — Путин и Субианто

В Кремле начались переговоры президентов России и Индонезии Владимира Путина и Прабово Субианто. Кадры с их встречей опубликовали в кремлевском Telegram-канале .

Глава Индонезии прибыл в Москву с рабочим визитом.

«Уважаемый господин президент, дорогие друзья, очень рады вас видеть в Москве. Добро пожаловать», — сказал Путин при встрече.

Прабово Субианто предложил российскому коллеге посетить Индонезию в 2026 или 2027 году. Глава государства принял его и отметил, что с удовольствием это сделает.

«Спасибо большое. Обязательно это сделаю. С удовольствием», — сказал президент.

Ранее, 4 и 5 декабря, Путин совершил первый за четыре года государственный визит в Индию. Российского лидера приняли тепло, устроили частный ужин и открыли пышную приветственную церемонию.

Во время поездки глава государства встретился с премьер-министром страны Нарендрой Моди. На переговорах политики договорились о новой программе развития сотрудничества до 2030 года.