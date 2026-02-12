В Кремле внимательно изучат резкий рост квартплаты

Повышение ЖКУ не должно быть таким резким. Кремль внимательно изучит эту тему, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Таким резким оно быть не должно. Наша практика разбора обращения и на прямой линии, на таких массовых обращениях граждан научила нас предметно разбираться с каждым отдельно взятым случаем. Мы будем очень внимательно мониторить ситуацию. Это важная тема, которая на повестке дня», — заявил Песков, его процитировал телеграм-канал «Вы слушали маяк».

В Госдуме ранее подтвердили значительный рост тарифов на ЖКУ во многих регионах. Зампред комитета по строительству и ЖКХ Александр Аксененко назвал разницу в платежках гигантской — не только между субъектами, но и внутри регионов.

Причинами он назвал изношенность инфраструктуры и местные особенности, однако признал: людям такие объяснения не помогают.