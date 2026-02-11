Разница гигантская. В Госдуме заявили о резком росте тарифов на ЖКУ по всей стране

Депутат Аксененко указал на проблему роста тарифов на ЖКУ по всей России

В Госдуме подтвердили резкий рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги во многих регионах России. Об этом в разговоре с «Газетой.ru» заявил заместитель председателя думского комитета по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.

«Действительно, во многих регионах платежки подросли очень значительно. Более того, разница есть не только между регионами, но даже внутри регионов», — сказал депутат.

Он пояснил, что причинами стали изношенность инфраструктуры и региональные особенности, но людям такие объяснения не помогают.

Аксененко отметил, что ФАС уже проводит проверки по обращениям депутатов. На рассмотрении находится законопроект, который даст антимонопольной службе право самостоятельно проверять обоснованность повышения тарифов.

Депутат также заявил, что неоднократно вносил предложение провести полный аудит системы ЖКХ и перевести ее под государственный контроль.

Ранее Федеральная антимонопольная служба объявила о проверке тарифов на коммунальные услуги в шести регионах.