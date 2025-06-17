В Кремле согласились с Трампом в вопросе исключения России из G7

В Кремле согласны с президентом США Дональдом Трампом, что исключать Россию из G7 было большой ошибкой, но сегодня это уже не имеет значения. Об этом заявил на ежедневном брифинге пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, которого процитировало РИА «Новости» .

«Сейчас для нас „семерка“ потеряла свое прикладное значение. Учитывая сокращающуюся долю стран „семерки“ в мировой экономике, учитывая все те тенденции, которые наблюдаются в странах», — отметил представитель Кремля.

Он назвал формат G7 блеклым и бесполезным по сравнению, например, с G20. Тем не менее Песков счел саммит организации в Канаде важным и значимым событием и отметил, что его результаты анализируются.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова назвала главным итогом саммита констатацию факта, что антироссийские санкции принесли странам — участницам G7 многомиллиардные убытки.