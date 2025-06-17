Захарова раскрыла главный результат саммита G7 в Канаде

Захарова: результатом заседания G7 стала констатация ущерба из-за санкций

Filippo Attili/Us Palazzo Chigi
Фото: Filippo Attili/Us Palazzo Chigi/www.globallookpress.com

Саммит G7 в Канаде показал, что санкции против России принесли странам — участницам объединения, Великобритании, Германии, Италии, Канаде, Франции, Японии и США, многомиллиардные убытки. Об этом в  Telegram-канале заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Главным результатом заседания „семерки“ стала констатация многомиллиардного ущерба, который ей нанесли антироссийские санкции. Зафиксирован самострел», — написала она.

Во время саммита G7 президент США Дональд Трамп сообщил, что на данный момент не планирует вводить новые антироссийские санкции. По его словам, ограничения обойдутся Америке в круглую сумму. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев оценил ущерб Соединенных Штатов из-за введенных рестрикций в 300 миллиардов долларов.

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