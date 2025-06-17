Захарова раскрыла главный результат саммита G7 в Канаде

Саммит G7 в Канаде показал, что санкции против России принесли странам — участницам объединения, Великобритании, Германии, Италии, Канаде, Франции, Японии и США, многомиллиардные убытки. Об этом в Telegram-канале заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Главным результатом заседания „семерки“ стала констатация многомиллиардного ущерба, который ей нанесли антироссийские санкции. Зафиксирован самострел», — написала она.

Во время саммита G7 президент США Дональд Трамп сообщил, что на данный момент не планирует вводить новые антироссийские санкции. По его словам, ограничения обойдутся Америке в круглую сумму. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев оценил ущерб Соединенных Штатов из-за введенных рестрикций в 300 миллиардов долларов.