Путин торжественно открыл Национальный космический центр
Президент России Владимир Путин открыл в Москве Национальный космический центр. На церемонии присутствовали мэр столицы Сергей Собянин и гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов, трансляцию мероприятия провела пресс-служба Кремля.
Глава государства поздравил всех, кто имеет отношение к космической отрасли.
Баканов рассказал, что в комплексе будут располагаться центры управления всей орбитальной группировкой России, в том числе связных навигационных аппаратов и аппаратов дистанционного зондирования Земли.
«Владимир Владимирович, просим дать старт работе нового Национального космического центра», — обратился он к президенту.
Собянин назвал новый центр уникальным инженерным комплексом, который станет новым домом для Роскосмоса.
«Я думаю, это один из самых современных и технологичных комплексов в мире», — подчеркнул мэр столицы.
Ранее от МКС отстыковался грузовой корабль «Прогресс МС-30». После полугода работы он ушел с орбиты, вошел в атмосферу и разрушился. Элементы корабля упали в Тихом океане возле Новой Зеландии.