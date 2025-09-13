Путин торжественно открыл Национальный космический центр

Президент России Владимир Путин открыл в Москве Национальный космический центр. На церемонии присутствовали мэр столицы Сергей Собянин и гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов, трансляцию мероприятия провела пресс-служба Кремля.

Глава государства поздравил всех, кто имеет отношение к космической отрасли.

Баканов рассказал, что в комплексе будут располагаться центры управления всей орбитальной группировкой России, в том числе связных навигационных аппаратов и аппаратов дистанционного зондирования Земли.

«Владимир Владимирович, просим дать старт работе нового Национального космического центра», — обратился он к президенту.

Собянин назвал новый центр уникальным инженерным комплексом, который станет новым домом для Роскосмоса.

«Я думаю, это один из самых современных и технологичных комплексов в мире», — подчеркнул мэр столицы.

Ранее от МКС отстыковался грузовой корабль «Прогресс МС-30». После полугода работы он ушел с орбиты, вошел в атмосферу и разрушился. Элементы корабля упали в Тихом океане возле Новой Зеландии.