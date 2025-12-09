В Кремле рассказали о многочисленных обращениях из-за Roblox

В Кремль поступает много обращений из-за решения Роскомнадзора заблокировать игровую платформу Roblox. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на ежедневном брифинге, его слова привело РИА «Новости» .

«Они есть, дети об этом пишут, об этой игре», — рассказал он.

При этом сам Песков никак не стал комментировать ситуацию.

Роскомнадзор заблокировал Roblox в России 3 декабря. Причиной стали многочисленные нарушения: в частности, на платформе, по данным ведомства, не раз замечали пропаганду экстремизма, а внутренняя модерация не обеспечивала необходимого уровня безопасности.

Общественница и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обеспокоилась тем, что из-за блокировки платформы каждый второй ребенок пишет ей, что хочет уехать из России. По ее словам, ее тревожит, с какими мыслями дальше будут жить дети и подростки, которые всегда и везде ходят с российскими флагами и любят свою страну. Она сообщила, что будет обсуждать этот вопрос с Роскомнадзором.