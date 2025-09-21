Песков заявил о желании Путина вывести ситуацию на Украине в мирное русло

Президент России Владимир Путин, как и американский лидер Дональд Трамп, открыт к поиску мирного урегулирования ситуации на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Путин так же, как и президент Трамп, сохраняет свою заинтересованность и открытость к выводу всей украинской истории в русло мирного урегулирования», — сказал представитель Кремля.

Песков отметил, что Москва рассчитывает на усилия США и лично главы Белого дома в продвижении мирного процесса, добавив, что дальнейшее развитие ситуации предстоит наблюдать.

Он также допустил, что во время визита Трампа в Великобританию ему могли озвучивать планы продолжать давление на Россию и усиливать санкции, что, по словам пресс-секретаря, не способствует урегулированию.

Ранее Песков назвал эмоциональность американского лидера в отношении Путина понятной.