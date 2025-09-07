В Кремле рассказали, чем занимается Путин каждый день, помимо работы

Президент России Владимир Путин спит всего по несколько часов в день и всегда остается «на пике концентрации», несмотря на напряженный график. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью ТАСС на Восточном экономическом форуме.

«Конечно, когда он в России, то старается постоянно заниматься спортом, ежедневно», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос журналистов.

При этом, по его словам, во время поездок президенту не удается заниматься спортом.

Песков также отметил, что Путин предпочитает исторические и документальные фильмы, которые иногда смотрит в дороге.