Песков рассказал о любимых фильмах и сериалах Путина

Песков: Путин иногда в дороге смотрит документальные фильмы и сериалы

Президент Владимир Путин отдает предпочтение историческим фильмам и сериалам. Об этом ТАСС на полях Восточного экономического форума заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он отметил, что глава государства предпочитает документальные фильмы и иногда смотрит их в дороге.

«Насколько знаю, да, он очень любит исторические фильмы, документалку больше всего», — подчеркнул Песков.

По его словам, чаще всего президент смотрит отечественные фильмы, так как «сейчас много интересного российского документального кино, интересного и профессионально сделанного».

Ранее представитель Кремля сообщил, что расписание Путина не предполагает отдыха после поездки в Китай и Владивосток. По возвращении в Москву он собирается участвовать в саммите БРИКС в режиме онлайн 8 сентября и провести другие встречи и мероприятия.