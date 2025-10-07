Ким Чен Ын поздравил Путина с днем рождения и пообещал вечную дружбу РФ и КНДР

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения. Его слова привело Центральное телеграфное агентство Кореи ( ЦТАК ).

Ким отметил, что благодаря руководству Путина Россия стоит во главе построения многополярного нового мира. Он выразил уверенность, что тесная товарищеская дружба между странами будет вечной.

«Мой дорогой товарищ Владимир Путин, шлю Вам самые теплые и искренние поздравления со знаменательным днем рождения. Благодаря патриотической самоотверженности и Вашему мудрому руководству Россия демонстрирует славу как мировая держава с сильной государственной мощью и мощной политической системой», — указал северокорейский лидер в поздравлении.

Ким Чен Ын добавил, что Россия, благодаря Путину, успешно отстаивает свои интересы и добивается процветания и могущества.

Во вторник, 7 октября, Путину исполнилось 73 года. Его также поздравил белорусский коллега Александр Лукашенко.