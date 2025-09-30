В Кремле раскрыли, почему Путин не ведет соцсети

Песков: Путин не заводит личные страницы в соцсетях, потому что это «не его»

Президент России Владимир Путин не ведет личные страницы в соцсетях, потому что это «не его». Но Кремль публикует всю необходимую информацию о работе главы государства, рассказал ТАСС пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Путин присутствует в социальных сетях. Личные социальные сети он не планирует [заводить], он неоднократно говорил, что это не его. Но есть администрация, которая это все обеспечивает», — ответил представитель Кремля на вопрос, не планирует ли Путин завести собственные соцсети.

Как ранее говорил Песков, администрация президента собирает и публикует важные материалы из соцсетей. Поэтому Путин в курсе актуальных событий. Кроме того, у него есть близкие люди, которые делятся с ним новостями.

Официальные страницы Кремля ежедневно публикуют новости о работе президента. Они доступны в MAX, Telegram, «ВКонтакте», Rutube и YouTube.

Сам Путин говорит, что не пользуется социальными сетями, потому что у него нет времени.

«У меня тяжелый рабочий день заканчивается так поздно, что мне уже не до Instagram*. Я думаю, как бы до койки, до постели побыстрее добраться», — делился президент.

Глава государства не хочет передавать управление социальными сетями другим, так как это будет «бессмысленно, формально и неинтересно».

Ранее Песков анонсировал крупное выступление Путина. Также у президента будет очень много рабочих встреч в Кремле и международные контакты. Точные даты и мероприятия Песков пока раскрывать не стал, однако отметил, что неделя будет интересной.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.