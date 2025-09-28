Песков анонсировал крупное выступление Путина на следующей неделе

Президент России Владимир Путин проведет крупное выступление и международные контакты на следующей неделе. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину.

«Очень много рабочих встреч в Кремле, будут и международные контакты, и достаточно крупное выступление президента», — сказал пресс-секретарь Путина.

Точные даты и мероприятия Песков пока раскрывать не стал, однако отметил, что неделя будет интересной.

Ранее в Кремле раскрыли цели переговоров России и США. По словам пресс-секретаря российского лидера, диалог может наставить украинские власти на путь мира и подтолкнуть европейцев к отказу от милитаризации.