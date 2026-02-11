В Кремле раскрыли, как Путин относится к мессенджерам

Президент России Владимир Путин для общения всегда использует только спецсвязь, а не общедоступные мессенджеры. Об этом ТАСС рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Президент не пользуется мессенджерами. Только специальной связью. Это глава государства», — сказал представитель Кремля.

Песков дал интервью проекту «НЬЮМ ТАСС», в ходе которого ответил на вопрос и о причинах замедления мессенджера Telegram. Дело в том, что компания не выполнила требования российского законодательства.

До этого депутат Госдумы Антон Немкин сообщил, что введенные против Telegram ограничительные меры могут снять, если платформа начнет работать в правовом поле России. В этом случае доступ будет восстановлен в полном объеме.