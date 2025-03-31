В Кремле прошла рабочая встреча Путина с гендиректором Роскосмоса Бакановым

Президент Владимир Путин встретился с гендиректором Роскосмоса Дмитрием Бакановым. Это следует из заявления на сайте Кремля.

Руководитель госкорпорации доложил российскому лидеру о стратегических планах по развитию космической программы.

«Из первоочередных задач, которые вижу, — это донастройка национального проекта в соответствии с вашими поручениями по его комплексности и взаимоувязке всех элементов», — заявил он.

Кроме того, в Роскосмосе решают задачу коммерциализации космоса и привлечении в него частных инвесторов, объяснил гендиректор госкорпорации.

Путин отметил, что рассчитывает на проявление лучших качеств Баканова в управлении Роскосмосом. По его словам, космическая деятельность важна во всем мире, а Россия всегда гордилась тем, что стала лидером и первооткрывателем во многих направлениях в сфере космоса.

Ранее стало известно, что исполнительного директора Роскосмоса по пилотируемым программам Сергея Крикалева назначили на пост заместителя генерального директора по пилотируемым и автоматическим комплексам госкорпорации. Назначение Крикалева одобрил Наблюдательный совет.