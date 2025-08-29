В Кремле появится Управление по стратегическому партнерству и сотрудничеству
Путин подписал указ об оптимизации структуры администрации президента России
Президент России Владимир Путин упразднил два управления в своей администрации, отвечавшие за международное сотрудничество, и создал одно новое. Его указ вышел на портале правовой информации.
Документ, озаглавленный «О мерах по дальнейшей оптимизации структуры администрации президента Российской Федерации», датируется 29 августа.
Путин распорядился упразднить Управления по приграничному сотрудничеству, а также по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами. Взамен он поручил создать Управление по стратегическому партнерству и сотрудничеству.
В течение трех месяцев администрация президента подготовит все необходимые документы. Указ вступил в силу в день подписания.
Ранее президент объявил сотрудничество со странами СНГ одним из главных направлений внешней политики России.