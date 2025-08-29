В Кремле появится Управление по стратегическому партнерству и сотрудничеству

Президент России Владимир Путин упразднил два управления в своей администрации, отвечавшие за международное сотрудничество, и создал одно новое. Его указ вышел на портале правовой информации .

Документ, озаглавленный «О мерах по дальнейшей оптимизации структуры администрации президента Российской Федерации», датируется 29 августа.

Путин распорядился упразднить Управления по приграничному сотрудничеству, а также по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами. Взамен он поручил создать Управление по стратегическому партнерству и сотрудничеству.

В течение трех месяцев администрация президента подготовит все необходимые документы. Указ вступил в силу в день подписания.

Ранее президент объявил сотрудничество со странами СНГ одним из главных направлений внешней политики России.