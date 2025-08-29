Путин назвал главным направлением внешней политики работу со странами СНГ

Работа со странами Содружества Независимых Государств требует особого внимания как главное направление внешней политики России. Об этом в ходе открытой части заседания Совета безопасности заявил президент Владимир Путин.

Глава государства предложил участникам встречи обсудить необходимые шаги и определить новые цели для дальнейшей работы с соседними государствами, входящими в СНГ.

«Поговорим сегодня с вами о нашей работе на одном из важнейших направлений нашей политики, а именно на пространстве СНГ», — привела заявление Путина пресс-служба Кремля.

Президент предоставил первое слово министру иностранных дел Сергею Лаврову и предложил остальным участникам обсуждения подготовить вопросы и мнения для дальнейшего обсуждения.

В начале августа заседание Совета министров внутренних дел стран СНГ в Санкт-Петербурге прошло без участия главы МВД Азербайджана.

Ведомство закавказской республики объявило, что не станет принимать участие и в последующих встречах на фоне ухудшения отношений с Россией.