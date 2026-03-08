Песков: конец света нам только кажется, в истории творилось и не такое

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на фоне происходящих в мире конфликтов у многих возникает ощущение «конца света», однако в истории человечество сталкивалось и с более серьезными испытаниями. Об этом он сказал в беседе с автором ИС «Вести» Павлом Зарубиным.

«В истории человечества еще и не то творилось, просто мы с вами тогда не жили, и нам кажется, что сейчас „конец света“, — сказал представитель Кремля.

Нерешенные региональные конфликты и обострение ситуации на Ближнем Востоке имеют серьезные последствия для мировой экономики и политики. По словам пресс-секретаря, накопление большого количества кризисов приводит к дестабилизации региона и создает кумулятивный эффект, который отражается на глобальной обстановке.