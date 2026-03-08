«Кумулятивный эффект»: Песков одной фразой описал обстановку на Ближнем Востоке
Дестабилизация Ближнего Востока вызывает цепную реакцию: множество нерешенных проблем привели к различным последствиям. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Произошла существенная дестабилизация региона. И наступает такой кумулятивный эффект от огромного количества региональных конфликтов и нерешенных проблем, который выливается и в экономические последствия, и в политические последствия», — сказал он журналисту «Вестей» Павлу Зарубину.
На фоне текущих мировых конфликтов возникает ощущение «конца света», отметил пресс-секретарь. Однако человечество сталкивалось и с более серьезными вызовами.
Ранее Песков заявил, что Россия по-прежнему готова к диалогу с США и рассчитывает на продолжение переговорного процесса. Сейчас в переговорном процессе возникла пауза, но она связана с объективными обстоятельствами. Российская сторона рассчитывает на дальнейшее развитие диалога.