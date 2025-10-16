В Кремле ответили на слова Рютте о российских летчиках и моряках

Песков: Рютте ничего не знает о наших летчиках и моряках

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что генсек НАТО Марк Рютте продемонстрировал некомпетентность, высказываясь о российских летчиках и моряках. Об этом написало РИА «Новости» .

«Рютте ничего не знает о наших летчиках и моряках. Если бы он знал, он так бы не говорил», — сказал пресс-секретарь.

По словам представителя Кремля, недостаточная компетентность, к сожалению, стала характерной чертой многих европейских политиков.

На пресс-конференции в Брюсселе после встречи министров обороны стран альянса Рютте в шутливой форме заявил, что не стоит преувеличивать возможности России, отметив, что ее пилоты якобы плохо управляют истребителями, а капитаны не умеют пользоваться якорем.

