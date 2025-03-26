В Кремле оценили результаты 25 лет работы Путина на посту президента России

За 25 лет, в течение которых Владимир Путин занимает должность президента России, страна преодолела огромный путь от края пропасти до развитого суверенного государства. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его процитировал РБК .

«Однозначно можно сказать одно: за 25 лет наша страна проделала огромный путь от состояния на краю пропасти — экономической, политической, пропасти в плане территориальной целостности — до повышения уровня благосостояния, до развития экономики страны, до превращения в действительно суверенное государство», — сказал пресс-секретарь главы государства.

На данный момент у Путина идет пятый президентский срок. Впервые должность президента России он занял 26 марта 2000 года. Исполняющим обязанности главы государства стал 31 декабря 1999 года после отставки Бориса Ельцина.

Ранее стало известно, что, по результатам нового опроса фонда «Общественное мнение», Путину доверяют 83% россиян. Столько же граждан России заявили, что он хорошо справляется со своей работой.