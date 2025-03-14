Более 80% россиян заявили о доверии Путину

Президенту России Владимиру Путину доверяют 83% граждан. Столько же россиян заявили о том, что глава государства хорошо справляется со своей работой. Это следует из результатов нового опроса фонда «Общественное мнение» .

Сотрудники фонда заявили, что за неделю уровень доверия к президенту увеличился на 2 п. п. Еженедельное исследование прошло среди полутора тысяч россиян с 7 по 9 марта. Специалисты опросили жителей 97 населенных пунктов из 51 субъекта России.

Положительную оценку работе председателя правительства Михаила Мишустина дали 59% опрошенных. Также 57% респондентов хорошо оценили работу кабмина.

Уровень поддержки партии «Единая Россия» составил 46%, ЛДПР — 8%, КПРФ — 7%, «Новые люди» и «Справедливая России — За правду» — по 3%.

В декабре 2024 года уровень доверия россиян Путину составил 82%, его деятельность одобрили 82% опрошенных.