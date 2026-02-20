Продление санкций США против России на год стало автоматическим решением. На это указал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Решение достаточно автоматическое, это продление. А что будет потом, в результате переговорного процесса, мы будем смотреть по результатам тех разговоров, которые будут финализированы», — сказал он, отвечая на вопрос РИА «Новости».

Трамп продлил на один год действие санкций против России. Решение касается как рестрикций, введенных еще в 2014 году, так и более поздних пакетов, принятых после начала спецоперации.

Россия неоднократно заявляла, что справится с санкционным давлением Запада. В западных странах также часто говорили о неэффективности антироссийских мер.

Ранее издание The Economist написало, что Россия якобы предлагает США проекты на 12 триллионов долларов в обмен на снятие санкций. Спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев опроверг эту информацию и добавил, что ограничения снимут, когда это станет выгодно американской стороне.