В Кремле отреагировали на заявления США о возможности ударов вглубь России

Песков: в Москве заметили заявления чиновников из США об ударах вглубь России

Москва внимательно отнеслась к заявлениям американских чиновников о возможности нанесения ударов вглубь России, это рассматривается как опасный симптом. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту телеканала «Россия 1» Павлу Зарубину.

«Достаточно опасный симптом, и он не может не быть замеченным в Москве, мы его заметили», — сказал представитель Кремля.

По его словам, если подобные планы будут реализованы, это станет «новым серьезным витком напряженности», который потребует адекватной реакции со стороны России.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс 28 сентября заявил, что в Вашингтоне обсуждают поставки Украине крылатых ракет Tomahawk, однако подчеркнул, что окончательное решение остается за президентом Дональдом Трампом.

Дмитрий Песков, комментируя эту тему 29 сентября, отметил, что в случае поставок Россия в первую очередь выяснит, кто именно будет вовлечен в процесс их использования, а затем определится с ответной позицией.