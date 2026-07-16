В Кремле отреагировали на отставку министра обороны Украины
Песков: для России нет разницы, кто министр обороны Украины
Для России не играет роли, кто занимает должность министра обороны Украины. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«По большому счету, никакого значения не имеет, кто министр обороны [Украины]», — сказал он, отвечая на вопрос об отставке главы украинского Минобороны Михаила Федорова.
Песков подчеркнул, что для России важно, чтобы в Киеве был человек, способный принять решение, которое предоставит возможность выйти на мирное урегулирование конфликта на Украине.
Ранее в Кремле отреагировали на слова немецкого канцлера Фридриха Мерца о разработке гарантий безопасности Украины. По словам пресс-секретаря российского президента, эти заявления свидетельствуют о тупиковости позиции ЕС.