Песков: для России нет разницы, кто министр обороны Украины

Для России не играет роли, кто занимает должность министра обороны Украины. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков .

«По большому счету, никакого значения не имеет, кто министр обороны [Украины]», — сказал он, отвечая на вопрос об отставке главы украинского Минобороны Михаила Федорова.

Песков подчеркнул, что для России важно, чтобы в Киеве был человек, способный принять решение, которое предоставит возможность выйти на мирное урегулирование конфликта на Украине.

Ранее в Кремле отреагировали на слова немецкого канцлера Фридриха Мерца о разработке гарантий безопасности Украины. По словам пресс-секретаря российского президента, эти заявления свидетельствуют о тупиковости позиции ЕС.