В Кремле отреагировали на заявления Мерца о разработке гарантий безопасности Украины
Песков: разработка гарантий безопасности Украины невозможна без участия России
Слова канцлера Германии Фридриха Мерца о необходимости отстранить Россию от участия в разработке гарантий безопасности Украины говорят о тупиковости позиции Евросоюза. На это в беседе с журналистами указал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Заявление канцлера Мерца свидетельствует о тупиковости позиции, которую занимают европейцы. Формулировать гарантии безопасности без участия России невозможно», — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.
Он добавил, что такая позиция Евросоюза полностью исключает возможность участия европейских государств в урегулировании украинского кризиса.
Ранее Песков назвал участников «коалиции желающих» подстрекателями войны. По его словам, эта группа стран на самом деле не желает мира.