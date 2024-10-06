Украинский президент Владимир Зеленский планирует покинуть страну, после того как она проиграет. Об этом сообщил эксперт из Великобритании Александр Меркурис на YouTube-канале Duran .

«Зеленский, вероятно, думает не о плане выхода для Украины, как мы уже много раз обсуждали, а о плане выхода для себя и о бегстве на Запад для создания там правительства», — заявил он.

По словам Меркуриса, Зеленского больше привлекает идея создания правительства в изгнании, чем мирные переговоры, потому что так президент Украины сможет сохранить финансирование от кураторов.

Ранее издание El Pais выяснило, что украинские союзники начали с большей силой давить на украинского лидера, чтобы договориться о завершении конфликта. Об этом сигнализируют заявления западных лидеров в сентябре. Также запад не поддержал агрессивный «план победы» Зеленского.