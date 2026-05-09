В Кремле обсудили рост товарооборота с Южной Осетией

Сотрудничество России и Южной Осетии развивается, только за прошлый год товарооборот между странами вырос на 14%. Об этом президент России Владимир Путин сообщил на встрече с лидером республики Аланом Гаглоевым в Кремле.

«Сегодня наши отношения развиваются позитивно. За прошлый год, по-моему, 14% с лишним роста нашего товарооборота», — сказал он.

Президент отметил вклад Южной Осетии в победу в Великой Отечественной войне. Республика заняла первое место по числу Героев Советского Союза на душу населения. Она понесла больше потери, так как почти половина ушедших на фронт осетин не вернулись домой.

Гаглоев в числе других зарубежных гостей прибыл в Москву на празднование Дня Победы. В этот день Путин встретился также с лидерами Республики Сербской, Лаоса, Малайзии, Словакии и других стран.